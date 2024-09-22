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Тренер «Сочи» Морено высказался о ничьей с саратовским «Соколом»

Тренер «Сочи» Морено высказался о ничьей с саратовским «Соколом»
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги с саратовским «Соколом».

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Алвес – 63'     1:1 Самко – 67'    
Удаления: нет / Сафронов – 86'

«Это тот матч, который мог закончиться для нас и победой, и поражением, и ничьей – как угодно. Особенно сложной для нас выдалась концовка поединка из-за удаления и из-за травмы одного из наших игроков. В итоге нам удалось сыграть вничью, но, конечно, изначально мы рассчитывали на большее. У «Сокола» были свои моменты, которыми он мог воспользоваться, в том числе особенно от соперника шла опасность с угловых. Что касается нашей игры, то у нас тоже были свои моменты, но нам не всё удавалось в этом матче. Мы не так быстро передвигали мяч, наши передачи проходили не так, как мы планировали. В целом достаточно равная игра, и если говорить про количество моментов у обеих команд, то результат справедливый», — приводит слова Морено пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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