Тренер «Сочи» Морено высказался о ничьей с саратовским «Соколом»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги с саратовским «Соколом».

«Это тот матч, который мог закончиться для нас и победой, и поражением, и ничьей – как угодно. Особенно сложной для нас выдалась концовка поединка из-за удаления и из-за травмы одного из наших игроков. В итоге нам удалось сыграть вничью, но, конечно, изначально мы рассчитывали на большее. У «Сокола» были свои моменты, которыми он мог воспользоваться, в том числе особенно от соперника шла опасность с угловых. Что касается нашей игры, то у нас тоже были свои моменты, но нам не всё удавалось в этом матче. Мы не так быстро передвигали мяч, наши передачи проходили не так, как мы планировали. В целом достаточно равная игра, и если говорить про количество моментов у обеих команд, то результат справедливый», — приводит слова Морено пресс-служба клуба в телеграм-канале.