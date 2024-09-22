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«Химки» — «Оренбург»: текстовая трансляция матча 9-го тура РПЛ начнётся в 14:15 мск

«Химки» — «Оренбург»: текстовая трансляция матча 9-го тура РПЛ начнётся в 14:15 мск
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Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Не начался
Оренбург
Оренбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне «Химки» и «Оренбург» провели между собой один матч в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В том матче сильнее оказались футболисты подмосковного клуба (1:0).

На данный момент «Химки» имеют в своём активе шесть очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» также набрал шесть очков в первых восьми турах и идёт на 13-й строчке.

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