«Считаю, что это поражение». Круговой высказался о ничьей с «Рубином»

Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о минувшем матче 9-го тура чемпионата России, в котором красно-синие сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

«Не сказал бы, что мы подсели во втором тайме, перерыв повлиял. «Рубин» добавил, это было ожидаемо. Конечно, нам надо было ещё забивать. Жаль, что не засчитали гол Мусаева, при 2:0 было бы намного увереннее. К сожалению, 1:1. Я считаю, что это поражение», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Рубин» заработал 11 очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

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