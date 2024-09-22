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«Считаю, что это поражение». Круговой высказался о ничьей с «Рубином»

«Считаю, что это поражение». Круговой высказался о ничьей с «Рубином»
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Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о минувшем матче 9-го тура чемпионата России, в котором красно-синие сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Жемалетдинов – 15'     1:1 Тесленко – 55'    

«Не сказал бы, что мы подсели во втором тайме, перерыв повлиял. «Рубин» добавил, это было ожидаемо. Конечно, нам надо было ещё забивать. Жаль, что не засчитали гол Мусаева, при 2:0 было бы намного увереннее. К сожалению, 1:1. Я считаю, что это поражение», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Рубин» заработал 11 очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

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