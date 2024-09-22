Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: «Спартак» сейчас выглядит предпочтительнее «Динамо»

Игорь Колыванов: «Спартак» сейчас выглядит предпочтительнее «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и бело-голубыми. Встреча состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Громаднейшие ожидания. Надеюсь, что «Динамо» и «Спартак» покажут все свои лучшие качества. Наверное, «Спартак» сейчас выглядит чуть предпочтительнее. «Динамо» наступает на те же грабли, что и в прошлом сезоне, — первый тайм играют хорошо, а потом — не понимаю, что происходит. Каждый матч «Динамо» — нервотрёпка для тренера. Они не могут реализовать до конца свой потенциал. Нужно дорабатывать во всех моментах.

У «Динамо» полузащита вся атакующая. В команде нет таких, как Гаттузо, который всё время отбирал мяч. Если они не будут все вместе дорабатывать в обороне, «Динамо» будет крайне сложно со «Спартаком». Красно-белые сейчас набрали неплохую форму: создают моменты, комбинируют и виден характер команды. На данный момент «Спартак» стоит на планочку выше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Тетрадзе: у «Динамо» есть хорошая возможность прервать проклятие в матчах со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android