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«Монако» — «Гавр»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

«Монако» — «Гавр»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Луи II». В качестве главного арбитра встречи выступит Стефани Фраппар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 10 очков за четыре матча. «Гавр» заработал шесть очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 13 очков за пять игр.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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