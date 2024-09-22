«Монако» — «Гавр»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Луи II». В качестве главного арбитра встречи выступит Стефани Фраппар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 10 очков за четыре матча. «Гавр» заработал шесть очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 13 очков за пять игр.

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