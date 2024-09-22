Гвардиола: Рико Льюис может играть на любой позиции

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал своё мнение относительно универсальности игры полузащитника клуба Рико Льюиса.

«Рико Льюис может играть на любой позиции. Он такой умный! Спросите 20 игроков: какая у вас позиция? Они говорят: я играю опорного полузащитника, вингера… Рико играет в футбол! Если вы поставите его в определённое положение, он точно будет знать, что ему нужно делать», — приводит слова Гвардиолы City Xtra со ссылкой на пресс-конференцию.

Напомним, Рико Льюис дебютировал в сезоне-2022/2023 в матче с «Борнмутом», где полузащитник вышел на замену, игра завершилось победой «Манчестер Сити» (4:0). Действующий контракт Льюиса рассчитан до 2028 года.