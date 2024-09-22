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Гвардиола: Рико Льюис может играть на любой позиции

Гвардиола: Рико Льюис может играть на любой позиции
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал своё мнение относительно универсальности игры полузащитника клуба Рико Льюиса.

«Рико Льюис может играть на любой позиции. Он такой умный! Спросите 20 игроков: какая у вас позиция? Они говорят: я играю опорного полузащитника, вингера… Рико играет в футбол! Если вы поставите его в определённое положение, он точно будет знать, что ему нужно делать», — приводит слова Гвардиолы City Xtra со ссылкой на пресс-конференцию.

Напомним, Рико Льюис дебютировал в сезоне-2022/2023 в матче с «Борнмутом», где полузащитник вышел на замену, игра завершилось победой «Манчестер Сити» (4:0). Действующий контракт Льюиса рассчитан до 2028 года.

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