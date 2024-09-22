«Это неуважение». Мбаппе был близок к удалению в матче с «Эспаньолом» за споры с судьёй

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе мог быть удалён с поля во время матча 6-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (4:1) за споры с главным судьёй встречи Хосе Мунуэрой Монтеро.

Мбаппе получил жёлтую карточку на 32-й минуте игры за отмашку в сторону Монтеро. Как сообщает Mundo Deportivo, в ответ на эти действия французского футболиста арбитр сказал: «Это неуважение. Я показываю вам карточку за подобное пренебрежение».

25-летний нападающий был близок к тому, чтобы получить вторую жёлтую карточку во втором тайме, когда он поддержал вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора в его эмоциональном обращении к судье. Тогда Монтеро сказал Мбаппе: «Ты уже наиграл на неё [на красную карточку], Килиан».

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