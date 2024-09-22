Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это неуважение». Мбаппе был близок к удалению в матче с «Эспаньолом» за споры с судьёй

«Это неуважение». Мбаппе был близок к удалению в матче с «Эспаньолом» за споры с судьёй
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе мог быть удалён с поля во время матча 6-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (4:1) за споры с главным судьёй встречи Хосе Мунуэрой Монтеро.

Испания — Примера . 6-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Куртуа – 54'     1:1 Карвахаль – 58'     2:1 Родриго – 75'     3:1 Винисиус Жуниор – 78'     4:1 Мбаппе – 90'    

Мбаппе получил жёлтую карточку на 32-й минуте игры за отмашку в сторону Монтеро. Как сообщает Mundo Deportivo, в ответ на эти действия французского футболиста арбитр сказал: «Это неуважение. Я показываю вам карточку за подобное пренебрежение».

25-летний нападающий был близок к тому, чтобы получить вторую жёлтую карточку во втором тайме, когда он поддержал вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора в его эмоциональном обращении к судье. Тогда Монтеро сказал Мбаппе: «Ты уже наиграл на неё [на красную карточку], Килиан».

Материалы по теме
Килиан Мбаппе повторил статистическое достижение Карима Бензема за «Реал» в XXI веке

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android