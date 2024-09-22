Матвей Сафонов стал вторым российским вратарём в истории чемпионата Франции

25-летний голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал вторым российским вратарём, сыгравшим в матче чемпионата Франции, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сообщается, что первым российским вратарём в чемпионате Франции был Георгий Быкадоров, который выступал за «Монпелье» в 1949-1950 годах. Также он считается первым россиянином в истории французского футбола.

Быкадоров родился в Ростове-на-Дону в 1918 году, а в 1920 году с семьёй эмигрировал из РСФСР во время гражданской войны, с 1925 года жил во Франции.

Игрок «ПСЖ» Матвей Сафонов дебютировал во французской Лиге 1 в матче 5-го тура с «Реймсом». Встреча завершилась вничью — 1:1. Ранее россиянин дебютировал за «ПСЖ» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).