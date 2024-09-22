Булыкин: ни «Спартак», ни «Динамо» не показывают футбола, претендующего на высокие места

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком», который состоится сегодня, 22 сентября.

«В матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита. Встречаются две команды, которые претендуют на борьбу с «Зенитом», как они считают. Игра обещает быть интересной. Я опасаюсь, что может быть аккуратная игра со стороны обеих команд, как это присуще дерби. Болельщикам хочется, чтобы было как можно больше голов и интересная игра.

Победившая команда получит уверенность и хорошую возможность быть в лидирующей группе. Ни одни, ни вторые не показывают мощного футбола, который говорил бы, что будут претендовать на высокие места. У обеих команд случаются непонятные спады — из-за этого «Спартак» и «Динамо» не такие уверенные, как это могло бы быть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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