Игорь Колыванов: Дзюба — красавчик! Надеюсь, он побьёт рекорд Кержакова

Известный отечественный тренер Игорь Колыванов высказался об игре новичка тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, а также выразил надежду, что он побьёт рекорд Александра Кержакова по забитым мячам. Напомним, в активе Кержакова 233 гола, а Артём Дзюба забил 229 мячей.

«Дзюба — красавчик! Этот футболист всегда мне нравился. Он умеет поддержать настроение в раздевалке, помогает по ходу матчей команде. Может, потерял скорость, но Дзюба может принять, сбросить, побороться и помочь сзади. В 36 лет он находится в достаточно хорошей физической форме. Рад, что такие футболисты продолжают свою карьеру. Надеюсь, он побьёт рекорд Кержакова», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.