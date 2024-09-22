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Игорь Колыванов: Дзюба — красавчик! Надеюсь, он побьёт рекорд Кержакова

Игорь Колыванов: Дзюба — красавчик! Надеюсь, он побьёт рекорд Кержакова
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Известный отечественный тренер Игорь Колыванов высказался об игре новичка тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, а также выразил надежду, что он побьёт рекорд Александра Кержакова по забитым мячам. Напомним, в активе Кержакова 233 гола, а Артём Дзюба забил 229 мячей.

«Дзюба — красавчик! Этот футболист всегда мне нравился. Он умеет поддержать настроение в раздевалке, помогает по ходу матчей команде. Может, потерял скорость, но Дзюба может принять, сбросить, побороться и помочь сзади. В 36 лет он находится в достаточно хорошей физической форме. Рад, что такие футболисты продолжают свою карьеру. Надеюсь, он побьёт рекорд Кержакова», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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