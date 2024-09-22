Мусиала ответил на критику Хамана, назвавшего игрока «артистом-одиночкой» на поле

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала отреагировал на критику бывшего хавбека мюнхенского клуба Дитмара Хамана, ранее заявившего, что 21-летний футболист является «артистом-одиночкой» на поле, которого он поменял бы на игрока «Байера» Флориана Вирца.

«Я всегда открыт для критики. Слышу, что говорят другие, но самое главное — это то, что от меня хочет тренер и партнёры по команде. Я сосредоточен на себе и становлюсь лучше с каждой игрой. Я очень самокритичен. Стараюсь наслаждаться своим футболом и не обращать внимания на то, что пишут СМИ», — приводит слова Мусиалы Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Сколько стоят молодые футболисты: