Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусиала ответил на критику Хамана, назвавшего игрока «артистом-одиночкой» на поле

Мусиала ответил на критику Хамана, назвавшего игрока «артистом-одиночкой» на поле
Комментарии

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала отреагировал на критику бывшего хавбека мюнхенского клуба Дитмара Хамана, ранее заявившего, что 21-летний футболист является «артистом-одиночкой» на поле, которого он поменял бы на игрока «Байера» Флориана Вирца.

«Я всегда открыт для критики. Слышу, что говорят другие, но самое главное — это то, что от меня хочет тренер и партнёры по команде. Я сосредоточен на себе и становлюсь лучше с каждой игрой. Я очень самокритичен. Стараюсь наслаждаться своим футболом и не обращать внимания на то, что пишут СМИ», — приводит слова Мусиалы Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Материалы по теме
«Абсурдное мнение». В «Баварии» ответили на критику Хамана в адрес Мусиалы

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android