Компани высоко оценил выступление Майкла Олисе на старте сезона

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани оценил дебют полузащитника Майкла Олисе.

«Майкл Олисе— особенный талант. В «Баварии» иметь столько хороших игроков — это роскошь. Майкл выступил очень хорошо. Его старт в «Баварии» не мог быть лучше. Ему нужно продолжать в том же духе. У меня нет ощущения, что он игрок, который испытывает большое давление. Он просто любит футбол», — приводит слова Компани Sport Bible.

Напомним, в июле этого года Олисе перешёл в «Баварию» из английского клуба «Кристал Пэлас». Контракт полузащитника рассчитан до июня 2029 года, сумма трансфера составила € 60 млн.