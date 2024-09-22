Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани высоко оценил выступление Майкла Олисе на старте сезона

Компани высоко оценил выступление Майкла Олисе на старте сезона
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани оценил дебют полузащитника Майкла Олисе.

«Майкл Олисе— особенный талант. В «Баварии» иметь столько хороших игроков — это роскошь. Майкл выступил очень хорошо. Его старт в «Баварии» не мог быть лучше. Ему нужно продолжать в том же духе. У меня нет ощущения, что он игрок, который испытывает большое давление. Он просто любит футбол», — приводит слова Компани Sport Bible.

Напомним, в июле этого года Олисе перешёл в «Баварию» из английского клуба «Кристал Пэлас». Контракт полузащитника рассчитан до июня 2029 года, сумма трансфера составила € 60 млн.

Материалы по теме
«Реал» выдал классный сценарий. Только вот лидер снова травмировался
«Реал» выдал классный сценарий. Только вот лидер снова травмировался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android