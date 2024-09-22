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Энцо Мареска высказался об удачном старте сезона для «Челси»

Энцо Мареска высказался об удачном старте сезона для «Челси»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался об удачном для «синих» старте нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

«Мы на правильном пути, движемся в правильном направлении, но это долгий путь. Что стало залогом хорошего старта? Честно говоря, есть много вещей. То, как игроки подкидываются на идею или другой стиль с тех пор, как я пришёл, было на высоте. А также то, как мы работаем без мяча. Если мы поймём, что нам это нужно — поведение и желание, — то сможем построить что-то важное», — приводит слова Марески пресс-служба клуба.

На данный момент «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Команда из Лондона набрала 10 очков после пяти сыгранных матчей.

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