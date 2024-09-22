Сака: «Арсенал» играет от обороны с «Ман Сити»? Мне всё равно на это

Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака ответил на критику в сторону «канониров» за слишком оборонительную игру в матчах с «Манчестер Сити». Напомним, сегодня, 22 сентября, лондонский клуб встретится с «горожанами» в матче 5-го тура чемпионата Англии.

«Честно говоря, мне всё равно на это. Наша команда знает, во что она верит и чего хочет добиться. Только нам известны истинные мотивы. В прошлый раз мы отравились на «Этихад» (домашний стадион «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата») за победой, и сегодня собираемся сделать это снова», — приводит слова Саки Goal.

Последний матч между командами на домашнем стадионе «Манчестер Сити» в АПЛ закончился со счётом 0:0. Он состоялся в 30-м туре минувшего сезона.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: