Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сака: «Арсенал» играет от обороны с «Ман Сити»? Мне всё равно на это

Сака: «Арсенал» играет от обороны с «Ман Сити»? Мне всё равно на это
Комментарии

Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака ответил на критику в сторону «канониров» за слишком оборонительную игру в матчах с «Манчестер Сити». Напомним, сегодня, 22 сентября, лондонский клуб встретится с «горожанами» в матче 5-го тура чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, мне всё равно на это. Наша команда знает, во что она верит и чего хочет добиться. Только нам известны истинные мотивы. В прошлый раз мы отравились на «Этихад» (домашний стадион «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата») за победой, и сегодня собираемся сделать это снова», — приводит слова Саки Goal.

Последний матч между командами на домашнем стадионе «Манчестер Сити» в АПЛ закончился со счётом 0:0. Он состоялся в 30-м туре минувшего сезона.

Материалы по теме
Гвардиола: если скажу что-то хорошее об «Арсенале», то все решат, что это «игры разума»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android