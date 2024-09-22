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Булыкин: «Химки» стоят особняком — действуют в своём непонятном всем ключе

Булыкин: «Химки» стоят особняком — действуют в своём непонятном всем ключе
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о подмосковных «Химках»

«Химки» у нас стоят особняком. Там постоянно происходит такое, что ни один эксперт и футболист этого не может объяснить. Эксперты затрудняются в описании происходящего в «Химках» по количеству футболистов, как с ними расстаются, как тренируют и кто тренирует. Здесь много неизвестного даже для тех, кто разбирается в футболе. «Химки» действуют в своём непонятном всем ключе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Химки» после восьми сыгранных матчей занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

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