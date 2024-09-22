Гвардиола высказался о борьбе с «Арсеналом» за лидерство в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола завил, что «Арсенал» представляет угрозу в борьбе за первое место в турнирной таблице АПЛ.

«Если позволить «Арсеналу» играть, если принять это, они будут наращивать нагрузку, вы дадите время [Юрриену] Тимберу, или Алексу [Александру Зинченко], или любому другому игроку, чтобы создать структуру в середине, чтобы они могли хорошо перемещаться», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Ранее стало известно, что Премьер-лига предъявила «Ман Сити» обвинения в нарушении более 100 правил за период с сезона-2009/2010 по 2022/2023. После выдвинутых обвинений клуб могут исключить из АПЛ. В документах Премьер-лиги указаны нарушения, касающиеся финансовых правил. Клуб отрицает все правонарушения, напротив, он собирается всё обжаловать в суде.