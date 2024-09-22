Венсан Компани прокомментировал разгромную победу «Баварии» над «Вердером»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своей команды в матче 4-го тура Бундеслиги над «Вердером» со счётом 5:0.

«В выездных матчах Бундеслиги всегда трудно побеждать. Мы не могли и мечтать о лучшей игре, чем сегодняшняя. Ребята хорошо поработали. Я доволен. Это была заслуженная победа. Нам удалось сохранить счёт сухим, в том числе благодаря нашим нападающим. Я рад, что мы в хорошей форме, и мы показали это сегодня. Важно только то, что мы выиграли. С понедельника мы начнём подготовку к игре в Леверкузене», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков после четырёх матчей.