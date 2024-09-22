Венсан Компани прокомментировал разгромную победу «Баварии» над «Вердером»
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своей команды в матче 4-го тура Бундеслиги над «Вердером» со счётом 5:0.
Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 23' 0:2 Мусиала – 32' 0:3 Кейн – 57' 0:4 Олисе – 60' 0:5 Гнабри – 65'
«В выездных матчах Бундеслиги всегда трудно побеждать. Мы не могли и мечтать о лучшей игре, чем сегодняшняя. Ребята хорошо поработали. Я доволен. Это была заслуженная победа. Нам удалось сохранить счёт сухим, в том числе благодаря нашим нападающим. Я рад, что мы в хорошей форме, и мы показали это сегодня. Важно только то, что мы выиграли. С понедельника мы начнём подготовку к игре в Леверкузене», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков после четырёх матчей.
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