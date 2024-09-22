В «Бетисе» высказались о критике формы Виллиана Жозе после перехода в «Спартак»

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо прокомментировал мнение о плохой форме нападающего Виллиана Жозе после перехода в «Спартак».

— В России есть мнение, что вы продали травмированного игрока. Это так?

— Нет, это абсолютно не так. Честно, не слушаю подобные вещи. Мы отдали хорошего футболиста, а почему сейчас он в плохой форме — не знаю. Этот вопрос не ко мне, — приводит слова Фахардо Sport24.

Виллиану Жозе 32 года, бразилец перешёл в «Спартак» летом 2024-го из «Бетиса». Игрок провёл за столичный клуб шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

«Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича набрали 15 очков в восьми матчах. В следующем туре красно-белые проведут встречу с московским «Динамо». Матч пройдёт сегодня, 22 сентября, начало — в 16:30 мск.