Колыванов — о первом голе Чалова за ПАОК: уверен, что на этом Фёдор не остановится

Известный отечественный тренер Игорь Колыванов высказался о дебютном мяче нападающего Фёдора Чалова в составе греческого ПАОКа.

«Греческий чемпионат не самый сильный, но главное, что Чалов положил начало своим голам за ПАОК. Уверен, что на этом Фёдор не остановится и будет продолжать радовать своих новых болельщиков и руководство. Любой гол придаёт уверенность каждому нападающему. Непросто адаптироваться, когда ты переезжаешь из России. Потихоньку Чалов обретёт свою игру, он хорошо умеет делать всё. Это был один из самых острых нападающих в нашем чемпионате», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.