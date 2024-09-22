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Колыванов — о первом голе Чалова за ПАОК: уверен, что на этом Фёдор не остановится

Колыванов — о первом голе Чалова за ПАОК: уверен, что на этом Фёдор не остановится
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Известный отечественный тренер Игорь Колыванов высказался о дебютном мяче нападающего Фёдора Чалова в составе греческого ПАОКа.

«Греческий чемпионат не самый сильный, но главное, что Чалов положил начало своим голам за ПАОК. Уверен, что на этом Фёдор не остановится и будет продолжать радовать своих новых болельщиков и руководство. Любой гол придаёт уверенность каждому нападающему. Непросто адаптироваться, когда ты переезжаешь из России. Потихоньку Чалов обретёт свою игру, он хорошо умеет делать всё. Это был один из самых острых нападающих в нашем чемпионате», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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