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«Жду тебя снаружи». Энцо Фернандес получал угрозы от Альвареса в матче с «Вест Хэмом»

«Жду тебя снаружи». Энцо Фернандес получал угрозы от Альвареса в матче с «Вест Хэмом»
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Эдсон Альварес угрожал опорному хавбеку «Челси» Энцо Фернандесу во время очного матча команд в 5-м туре чемпионата Англии, в котором «синие» одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон
0:1 Джексон – 4'     0:2 Джексон – 18'     0:3 Палмер – 47'    

Инцидент произошёл в начале второго тайма, после того как Альварес нарушил правила на атакующем полузащитнике лондонского клуба Коуле Палмере. Энцо Фернандес заступился за одноклубника, начав перепалку с Альваресом, в ходе которой мексиканский футболист сказал аргентинскому: «Я буду ждать тебя. За стадионом я убью тебя», — приводит слова Альвареса Marca со ссылкой на Ole.

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