Бородюк назвал позицию, которую нужно усилить «Динамо» для борьбы за чемпионство

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал позицию, которую нужно усилить московскому «Динамо» для борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Если перед «Динамо» стоит задача стать чемпионом, то нужно приглашать качественных защитников. Если такой задачи нет, то можно сконцентрироваться на российских футболистах», — сказал Бородюк в эфире «Матч ТВ».

На текущий момент первое место в РПЛ занимает «Зенит», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 18 очков после восьми встреч. Московское «Динамо» занимает четвёртое место с 16 очками.