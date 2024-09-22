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Бородюк назвал позицию, которую нужно усилить «Динамо» для борьбы за чемпионство

Бородюк назвал позицию, которую нужно усилить «Динамо» для борьбы за чемпионство
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал позицию, которую нужно усилить московскому «Динамо» для борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Если перед «Динамо» стоит задача стать чемпионом, то нужно приглашать качественных защитников. Если такой задачи нет, то можно сконцентрироваться на российских футболистах», — сказал Бородюк в эфире «Матч ТВ».

На текущий момент первое место в РПЛ занимает «Зенит», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 18 очков после восьми встреч. Московское «Динамо» занимает четвёртое место с 16 очками.

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