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Юрий Белоус дал свой прогноз на выступление «Ахмата» и «Динамо» Мх в текущем сезоне РПЛ

Юрий Белоус дал свой прогноз на выступление «Ахмата» и «Динамо» Мх в текущем сезоне РПЛ
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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус считает, что грозненский «Ахмат» и махачкалинское «Динамо» не вылетят из РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Думаю, всё-таки «Ахмат» отскочит вверх и не вылетит. За этой командой стоит Республика. Махачкалинское «Динамо» также останется в РПЛ — такая же история. Сам глава Республики Дагестан большой болельщик, есть Гаджи Муслимович Гаджиев, а также другие футбольные люди в клубе», — приводит слова Белоуса Legalbet.

«Ахмат» по итогам восьми сыгранных матчей набрал пять очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.

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