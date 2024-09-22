Дмитрий Булыкин: в «Зените» начинают играть и забивать все, кто туда переходит

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о результативности нападающего «Зенита» Лусиано Гонду, забившего четыре гола в трёх играх за сине-бело-голубых в РПЛ.

— Удивлены, что «Зенит» привёз такого топа в лице Лусиано?

— В «Зените» начинают играть и забивать все, кто туда переходит. Сначала Глушенков, теперь — Лусиано. Когда собирается команда из хороших футболистов, начинает всё получаться и каждый показывает свои лучшие качества. У «Зенита» все футболисты хорошие. Они должны показывать футбол уровнем выше, чем остальные. Количество и качество футболистов «Зенита» отличается от других команд. В этом плане «Зенит» опять претендент на чемпионство. Они ещё наберут свою мощь, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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