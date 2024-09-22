Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал победу над «Борнмутом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:0).

«Было 12 минут, когда мы забили три гола, но я думаю, что в течение всего первого тайма мы видели много таких моментов. К сожалению для нас, первый, второй и третий не были реализованы. Хорошо для нас то, что их первый шанс тоже не был реализован. Затем были эти 12 минут одной атаки за другой, которые привели к трём голам, что было действительно приятно видеть в тот момент – и что нам также было нужно, потому что мы играли против сильного соперника. Соперника, который показал сегодня, что, даже когда они проигрывали 0:3, они просто продолжали идти. Это было сложнее, чем может показаться по результату», — приводит слова Слота пресс-служба клуба на официальном сайте.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Борнмут» находится на 13-й строчке, заработав пять очков.