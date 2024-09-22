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Гарри Кейн побил рекорд Джейдона Санчо в Бундеслиге

Гарри Кейн побил рекорд Джейдона Санчо в Бундеслиге
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отличился в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (5:0). Таким образом, Кейн забил 41 гол в чемпионате Германии и стал лучшим английским бомбардиром в истории этого турнира. Об этом сообщает Goal.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 23'     0:2 Мусиала – 32'     0:3 Кейн – 57'     0:4 Олисе – 60'     0:5 Гнабри – 65'    

До Кейна самым результативным английским футболистом в Бундеслиге был вингер Джейдон Санчо, который выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию». На его счету было 40 голов, которые он забил в 118 играх. Тем временем Кейн забил 41 мяч за 36 матчей.

Кейн перешёл в «Баварию» летом прошлого года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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