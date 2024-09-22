Мадридский «Реал» хочет приобрести 21-летнего защитника «РБ Лейпциг» — Marca
Поделиться
Мадридский «Реал» определил 21-летнего центрального защитника «РБ Лейпциг Кастелло Люкеба в качестве своей трансферной цели на летнее трансферное окно 2025 года. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, представители «Королевского клуба» наблюдали за французским футболистом во время матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:1), в котором Люкеба провёл на поле все 90 минут.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Шешко – 4' 1:1 Гризманн – 28' 2:1 Хименес – 90'
В нынешнем сезоне Лукеба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
Материалы по теме
Сколько стоят молодые футболисты:
Комментарии
- 22 сентября 2024
-
13:42
-
13:37
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:22
-
13:17
-
13:10
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:55
-
12:42
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:24
-
12:20
-
12:19
-
12:16
-
12:12
-
12:10
-
12:09
-
12:06
-
11:53
-
11:46
-
11:46
-
11:35
-
11:31
-
11:26
-
11:25
-
11:24
-
11:18
-
11:15
-
11:15