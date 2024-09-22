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Мадридский «Реал» хочет приобрести 21-летнего защитника «РБ Лейпциг» — Marca

Мадридский «Реал» хочет приобрести 21-летнего защитника «РБ Лейпциг» — Marca
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Мадридский «Реал» определил 21-летнего центрального защитника «РБ Лейпциг Кастелло Люкеба в качестве своей трансферной цели на летнее трансферное окно 2025 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, представители «Королевского клуба» наблюдали за французским футболистом во время матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:1), в котором Люкеба провёл на поле все 90 минут.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Шешко – 4'     1:1 Гризманн – 28'     2:1 Хименес – 90'    

В нынешнем сезоне Лукеба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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