Булыкин: в ПАОКе хотят, чтобы Чалов стал основным бомбардиром, пока это не получается

Бывший футболист «Аякса», «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о дебютном мяче нападающего Фёдора Чалова в составе греческого ПАОКа.

«Хоть первый гол Фёдора за ПАОК был необычным и случайным, всё равно это поможет ему почувствовать уверенность и забивать в дальнейшем. На него надеются и хотят, чтобы он стал основным бомбардиром. Пока у него это не получается. Его гол был курьёзным, но гол есть гол. Уверенность и голы Чалову сейчас очень нужны», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фёдор Чалов присоединился к ПАОКу в это трансферное окно. Ранее российский форвард выступал за московский ЦСКА. В составе греческого клуба Чалов провёл восемь матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.