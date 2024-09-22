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Главный тренер «ПСЖ» Энрике высказался о значении Дембеле для команды

Главный тренер «ПСЖ» Энрике высказался о значении Дембеле для команды
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о значении крайнего нападающего Усмана Дембеле для команды.

«Усман такой же, как в прошлом сезоне. Возможно, он стал более эффективен с точки зрения завершения. Он игрок, который всегда был для нас важным, поскольку обладает врождённой способностью обводить соперников на скорости», — приводит слова Энрике Sport.es.

Дембеле перешёл в «ПСЖ» в августе 2023 года, действующее соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. Стоимость француза на портале Transfermarkt составляет € 60 млн. В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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