Главный тренер «ПСЖ» Энрике высказался о значении Дембеле для команды

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о значении крайнего нападающего Усмана Дембеле для команды.

«Усман такой же, как в прошлом сезоне. Возможно, он стал более эффективен с точки зрения завершения. Он игрок, который всегда был для нас важным, поскольку обладает врождённой способностью обводить соперников на скорости», — приводит слова Энрике Sport.es.

Дембеле перешёл в «ПСЖ» в августе 2023 года, действующее соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. Стоимость француза на портале Transfermarkt составляет € 60 млн. В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.