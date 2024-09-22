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«Химки» вдесятером удержали ничейный результат в матче с «Оренбургом»

«Химки» вдесятером удержали ничейный результат в матче с «Оренбургом»
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Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург
Удаления: Гогуа – 24' / нет

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Отметим, что хозяева поля играли в меньшинстве с 24-й минуты. Прямую красную карточку получил защитник Седрик Гогуа.

На данный момент «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» также набрал семь очков в первых восьми турах и идёт на 13-й строчке.

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