«Химки» вдесятером удержали ничейный результат в матче с «Оренбургом»

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Отметим, что хозяева поля играли в меньшинстве с 24-й минуты. Прямую красную карточку получил защитник Седрик Гогуа.

На данный момент «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» также набрал семь очков в первых восьми турах и идёт на 13-й строчке.