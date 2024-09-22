«Химки» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Гогуа, Фернандес, Бакаев, Хосонов, Мирзов, Вера, Корредера, Заболотный.

«Оренбург»: Москвичёв, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

В нынешнем сезоне «Химки» и «Оренбург» провели между собой один матч в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В том матче сильнее оказались футболисты подмосковного клуба (1:0).

На данный момент «Химки» имеют в своём активе шесть очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» также набрал шесть очков в первых восьми турах и идёт на 13-й строчке.