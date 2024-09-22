В «Сити» обеспокоены интересом к их игрокам на фоне суда о финансовых нарушениях — Mirror

В «Манчестер Сити» известно, что несколько клубов, как из Англии, так и за пределами страны, начали активно проявлять интерес к футболистам манкунианцев, рассчитывая занять выгодную позицию в их подписании в случае возможного наказания «горожан» за предполагаемые финансовые нарушения, допущенные с их стороны. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, на текущий момент «Манчестер Сити» проводит работу по предоставлению дополнительных гарантий того, что клуб не понесёт серьёзного наказания по итогам судебного разбирательства с АПЛ, начавшегося на текущей неделе.

Подчёркивается, что другие клубы проявляют особый интерес к нападающему «горожан» Эрлингу Холанду и вингеру Филипу Фодену.

Ранее сообщалось, что в случае подтверждения вины «Манчестер Сити» клуб может быть исключён из АПЛ.

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