«Монако» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 16:00

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Луи II». В качестве главного арбитра встречи выступит Стефани Фраппар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 10 очков за четыре матча. «Гавр» заработал шесть очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 13 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона Лиги 1 команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Монако» и «Гавр» также разделили очки (1:1).

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