Александр Шикунов: «Спартак» — выстроенная команда, у «Динамо» проблемы в обороне

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о грядущем матче 9-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встретятся с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 22 сентября.

«В матче «Спартак» — «Динамо» будет тяжёлая, равная и очень весёлая игра. Обе команды плюс-минус равные по всем показателям. Может быть, у «Спартака» будет преимущество в том, что команда более выстроенная, а «Динамо» испытывает проблемы в обороне. Но у красно-белых не очень ладится с реализацией», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России: