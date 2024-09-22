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Александр Шикунов: «Спартак» — выстроенная команда, у «Динамо» проблемы в обороне

Александр Шикунов: «Спартак» — выстроенная команда, у «Динамо» проблемы в обороне
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о грядущем матче 9-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встретятся с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 22 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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X
П2

«В матче «Спартак» — «Динамо» будет тяжёлая, равная и очень весёлая игра. Обе команды плюс-минус равные по всем показателям. Может быть, у «Спартака» будет преимущество в том, что команда более выстроенная, а «Динамо» испытывает проблемы в обороне. Но у красно-белых не очень ладится с реализацией», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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