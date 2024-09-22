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Валерий Кечинов: «Динамо» — очень удобный соперник для «Спартака»

Валерий Кечинов: «Динамо» — очень удобный соперник для «Спартака»
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от грядущего матча 9-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встретятся с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 22 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда проходит московское дерби, фаворитов не бывает. Но если брать последние матчи между «Спартаком» и «Динамо», то динамовская команда — очень удобный соперник для красно-белых. Возможно, это связано с психологией футболистов «Динамо». Но через такие матчи этот психологический барьер преодолевается.

На данный момент «Спартак» более сбалансирован, чем «Динамо». Динамовцы в последних двух матчах забивают, а потом пропускают — команда испытывает проблемы в обороне. Поэтому в предстоящем дерби «Спартак» является фаворитом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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