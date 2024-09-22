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В сборной Германии сообщили, что Клопп является первым кандидатом на замену Нагельсману

В сборной Германии сообщили, что Клопп является первым кандидатом на замену Нагельсману
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Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер ответил на вопрос, кто в теории может заменить немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера бундестим.

«Если Юлиан Нагельсман в какой-то момент решит, что для него предпочтительнее снова тренировать топ-клуб Европы или Германии, то, конечно же, мы не пройдём мимо кандидатуры Юргена Клоппа.

Клопп долгое время проработал за пределами Германии. Разумеется, я высоко его оцениваю. Юрген Клопп сделал невероятную карьеру», — приводит слова Фёллера Sport.de со ссылкой на ZDF.

На текущий момент Клопп не является тренером какой-либо команды. Минувшим летом немецкий специалист покинул «Ливерпуль».

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