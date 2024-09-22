Ловчев: «Ростов» недобирает очки, потому что футболисты не такого высокого качества

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о текущем составе «Ростова», а также заявил, что защита является главной проблемой российского футбола.

«Защита — проблема всего российского футбола. Назовите мне двух центральных защитников для сборной России. Скажут, например, Игорь Дивеев, но он запомнился, так как на старте сезона забил много мячей. Осипенко? Средненький футболист.

«Ростов» не особо укрепился в летнее трансферное окно. По характеру команда такая же, как и её главный тренер (Валерий Карпин. — Прим. «Чемпионата»). Команда недобирает очки, потому что футболисты не такого высокого качества», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 11 очков после восьми туров РПЛ. Сегодня, 22 сентября, ростовчане сыграют с махачкалинским «Динамо» в рамках 9-го тура. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.