Кейн отреагировал на сравнение Олисе с Арьеном Роббеном

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением относительно сравнения крайнего нападающего мюнхенцев Майкла Олисе с бывшим вингером немецкого гранда Арьеном Роббеном.

«Это чрезмерное сравнение, до него [Роббена] ещё далеко. Роббен был одним из лучших в мире на своей позиции. Однако Майкл наслаждается своим футболом и временем, проведённым в Мюнхене», — приводит слова Кейна Sport.de.

Нидерландский нападающий выступал в составе «Баварии» с 2009 по 2019 год. За этот период он принял участие в 309 матчах во всех турнирах, в которых отметился 144 голами и 101 результативной передачей. Олисе перешёл в мюнхенский клуб минувшим летом. Вингер сыграл шесть матчей во всех соревнованиях, в которых забил пять голов и сделал три ассиста.

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