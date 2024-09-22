Ледяхов: «Спартак» нашёл баланс в игре, а у «Динамо» есть проблемы в обороне

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от грядущего матча 9-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встретятся с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 22 сентября.

«Динамо» и «Спартак» претендуют на лидирующие позиции в РПЛ. Игра будет интересной для всех. Мне кажется, что шансы равные. «Спартак» сейчас в порядке, «Динамо» тоже неплохо играет, забивает. Да, есть проблемы в обороне, но в дерби результат всегда непредсказуем.

Сезон только начался. Команды набирают очки. У них пока равные шансы. Последние игры «Динамо» много забивает. «Спартак» же нашёл баланс между игрой в обороне и атаке. Будет обоюдоострая игра, увидим много голов», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.