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Александр Канищев объяснил причины впечатляющего старта Лусиано в РПЛ

Александр Канищев объяснил причины впечатляющего старта Лусиано в РПЛ
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Бывший советский футболист Александр Канищев назвал причины, по которым нападающий «Зенита» Лусиано Гонду смог ярко проявить себя в начале сезона. Петербургский клуб приобрел Лусиано в этом году.

«Лусиано удалось настолько удачно стартовать только потому, что он попал в команду, где сконцентрированы лучшие игроки нашей лиги. Но он сам оказался достойным футболистом. Есть момент – он его реализует, уровень мастерства ему вполне позволяет не упускать выгодные ситуации.

Не знаю, сможет ли он стать лучшим бомбардиром РПЛ. Я не Ванга, но очень может быть, посмотрим. Не будем забывать, что там есть ещё Глушенков и много других желающих», — сказал Александр Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.

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