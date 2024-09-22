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«Ростов» — «Динамо» Мх: текстовая трансляция матча 9-го тура РПЛ начнётся в 16:30 мск

«Ростов» — «Динамо» Мх: текстовая трансляция матча 9-го тура РПЛ начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Ростов» имеет в своём активе 11 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» набрало девять очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.

Турнирная таблица РПЛ
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