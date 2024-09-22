Мотта: «Ювентус» не может быть доволен ничьей с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта поделился мнением о минувшем матче 5-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (0:0).

«Наполи» — команда, которая настаивает на своём футболе, но если она видит, что мы способны играть с позиции силы, то отходит назад. Нам удалось продемонстрировать хорошую работоспособность. Мы доходили до последнего рубежа, но не получалось забить.

Да, показана хорошая работоспособность, но мы не можем быть довольны таким результатом, ведь «Ювентус» всегда борется за победу», — приводит слова Мотты Tuttosport.

После пяти матчей Серии А «Ювентус» набрал девять очков и занимает четвёртое место. «Наполи» заработал 10 очков и располагается на второй строчке.

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