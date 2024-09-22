Альфонсо Дэвис высказался о своём будущем в «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался о своём будущем в немецком клубе.

«Я полностью сосредоточен на этой команде. Я играю здесь за «Баварию», и это то, на чём я сосредоточен. Я хочу побеждать в каждой игре. Поэтому в данный момент я не думаю об уходе. Независимо от того, останусь я в клубе или покину его, я всегда буду носить этот клуб в своём сердце.

Продление контракта ещё возможно? Это хороший вопрос, вам придется поговорить об этом с моим агентом. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы побеждать в каждой игре. В данный момент я не думаю о других вещах», — приводит слова Дэвиса Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Bild.