Сергей Силкин: матчи «Динамо» со «Спартаком» стоят особняком. Это история нашего футбола

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о грядущем матче 9-го тура чемпионата России, в котором бело-голубые встретятся с московским «Спартаком». Игра состоится сегодня, 22 сентября.

«Как сложится игра «Спартака» и «Динамо», никто сейчас сказать не может, но на каком бы месте команды ни находились – это будет битва. Я абсолютно точно уверен, что никакой ничьей здесь не будет. Повторюсь, команды выйдут биться.

Тут нельзя гайку перетянуть. Я когда работал тренером, на такие матчи просто состав называл, и всё. Говорил: вот вам состав, вы сами всё понимаете. И больше ничего не делал, потому что они сами всё прекрасно знали», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.

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