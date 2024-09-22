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Сергей Силкин: матчи «Динамо» со «Спартаком» стоят особняком. Это история нашего футбола

Сергей Силкин: матчи «Динамо» со «Спартаком» стоят особняком. Это история нашего футбола
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о грядущем матче 9-го тура чемпионата России, в котором бело-голубые встретятся с московским «Спартаком». Игра состоится сегодня, 22 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как сложится игра «Спартака» и «Динамо», никто сейчас сказать не может, но на каком бы месте команды ни находились – это будет битва. Я абсолютно точно уверен, что никакой ничьей здесь не будет. Повторюсь, команды выйдут биться.

Тут нельзя гайку перетянуть. Я когда работал тренером, на такие матчи просто состав называл, и всё. Говорил: вот вам состав, вы сами всё понимаете. И больше ничего не делал, потому что они сами всё прекрасно знали», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.

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