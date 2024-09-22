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Игорь Смольников: есть цель когда-нибудь вернуться в «Зенит»

Игорь Смольников: есть цель когда-нибудь вернуться в «Зенит»
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Бывший защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников, ныне работающий в спортивном департаменте «Урала», заявил, что у него есть цель вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

«У меня есть цель когда-нибудь вернуться в «Зенит». Но я только в начале пути, буду двигаться пошагово. Сейчас главное — сконцентрироваться на футбольном клубе «Урал» и сделать всё возможное и невозможное, чтобы помочь команде. А дальше уже будет видно», — сказал Смольников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

36-летний Смольников завершил профессиональную футбольную карьеру летом 2023 года в московском «Локомотиве».

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