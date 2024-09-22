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Шамиль Газизов: у «Динамо» Махачкала бюджет в два раза меньше зарплаты Это’О в «Анжи»

Шамиль Газизов: у «Динамо» Махачкала бюджет в два раза меньше зарплаты Это’О в «Анжи»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос, во сколько раз бюджет его клуба меньше, чем был у «Анжи» в период, когда за клуб выступали такие футболисты, как, например, нападающий Самуэль Это’О и защитник Роберто Карлос.

«Во сколько раз наш бюджет меньше, чем у «Анжи»? В десятки раз. У нас бюджет сейчас раза в два меньше зарплаты одного Это’О. Он скромный, но достойный. Спасибо республике и спонсорам, которые нам помогают и верят в нас. Со временем я больше расскажу о людях, которые нам оказывают помощь. Сначала должен спросить у них разрешение», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги махачкалинский клуб набрал девять очков и на текущий момент занимает девятое место. В 9-м туре РПЛ «Динамо» встретится с «Ростовом». Матч состоится сегодня, 22 сентября.

Это’О выступал в составе махачкалинского «Анжи» с 2011 по 2013 год. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 16 результативными передачами.

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