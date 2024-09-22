Эрлинг Холанд занял лишь шестое место в рейтинге самых популярных спортсменов в Норвегии

Канал TV2 Sport опубликовал статистику, отражающую популярность спортсменов из Норвегии среди жителей страны.
Рейтинг возглавил олимпийский чемпион 2020 года в беге на 400 м с барьерами Карстен Вархольм.
Интересно, что мировая звезда футбола нападающий английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в представленном рейтинге стал лишь шестым. Другой известный футболист — полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор — занял второе место.
Самые популярные спортсмены Норвегии на август 2024 года (в скобках указаны процентные значения за январь 2024 года):
1. Карстен Уорхольм — 35% (37).
2. Мартин Эдегор — 25% (23).
3. Йоханнес Бё — 20% (26).
4. Биргит Скарштейн — 19% (21).
5. Маркус Рут — 17% (новый).
6. Эрлинг Холанд — 17% (21).
7. Йоханнес Клебо — 16% (18).
8. Якоб Ингебригтсен — 16% (15).
9. Каспер Рууд — 13% (15).
10. Магнус Карлсен — 12% (14).
Стоит отметить, что опрос среди населения был проведён сразу после Олимпиады-2024 в Париже, что могло отразиться на результатах.