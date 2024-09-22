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Эрлинг Холанд занял лишь шестое место в рейтинге самых популярных спортсменов в Норвегии

Канал TV2 Sport опубликовал статистику, отражающую популярность спортсменов из Норвегии среди жителей страны.

Рейтинг возглавил олимпийский чемпион 2020 года в беге на 400 м с барьерами Карстен Вархольм.

Интересно, что мировая звезда футбола нападающий английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в представленном рейтинге стал лишь шестым. Другой известный футболист — полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор — занял второе место.

Самые популярные спортсмены Норвегии на август 2024 года (в скобках указаны процентные значения за январь 2024 года):

1. Карстен Уорхольм — 35% (37).

2. Мартин Эдегор — 25% (23).

3. Йоханнес Бё — 20% (26).

4. Биргит Скарштейн — 19% (21).

5. Маркус Рут — 17% (новый).

6. Эрлинг Холанд — 17% (21).

7. Йоханнес Клебо — 16% (18).

8. Якоб Ингебригтсен — 16% (15).

9. Каспер Рууд — 13% (15).

10. Магнус Карлсен — 12% (14).

Стоит отметить, что опрос среди населения был проведён сразу после Олимпиады-2024 в Париже, что могло отразиться на результатах.