Экс-тренер «Спартака» Абаскаль опубликовал фото из Москвы

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию, сделанную на улицах Москвы. Фотография была выложена спустя сутки после того, как испанский специалист был уволен с поста тренера «Гранады».

Фото: Социальные сети Гильермо Абаскаля

Напомним, 35-летний специалист возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб провёл 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.

Абаскаль занимал должность главного тренера «Гранады» с июля по сентябрь 2024 года.

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