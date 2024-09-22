Зоран Тошич высказался о возможной работе в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном возвращении в структуру московского клуба.

«Пока меня на работу в ЦСКА не звали. Вчера я ещё был игроком, так что пока не определился с будущим. С ЦСКА на этот счёт я не общался», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

На данный момент 37-летний сербский полузащитник находится без команды. Последним клубом Тошича была греческая «Ламия». Зоран выступал за ЦСКА с июля 2010 года по август 2017 года. За это время сербский игрок провёл за армейцев 239 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 47 забитых мячей и 41 результативный пас.