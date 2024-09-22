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Ловчев: Гуарирапа? Прям звезда, ЦСКА купил Пеле или Марадону

Ловчев: Гуарирапа? Прям звезда, ЦСКА купил Пеле или Марадону
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Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о текущем составе московского ЦСКА.

«Мы всегда говорим, что команды выставляют один состав на чемпионат, а второй — на Кубок России. Мне кажется, что у ЦСКА не хватает игроков. Сейчас им не хватает хорошего форварда. Гуарирапа? Прям звезда. Пеле купили или Марадону», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за девять матчей. В группе С Пути РПЛ Фонбет Кубка России армейцы идут на второй строчке. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе восемь очков.

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