Энрике призвал не оказывать давления на Дембеле как на главного бомбардира команды

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике призвал футбольную общественность не рассматривать крайнего нападающего французского гранда Усмана Дембеле как единственного и основного бомбардира команды.

«Мы не назначали определённого бомбардира. Если будет оказываться давление на Дембеле, а он не забьёт ожидаемые от него голы, то у нас начнутся проблемы.

Чего мы хотим, так это побед. Кто будет забивать? Мне всё равно. Пусть забивает тот, кто носит футболку «ПСЖ». Нельзя оказывать давление только на одного игрока. Вся команда должна совершенствоваться», — приводит слова Энрике ESPN.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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